Американская биржа растет на фоне ожиданий публикации протокола ФРС США

Трейдеры во время работы на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото

Трейдеры во время работы на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американские фондовые индексы торгуются в среду в "зеленой зоне" на фоне ожиданий трейдерами публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,28% — до 22061,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 6355,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 2471,62 пункта.

Протокол июльского заседания ФРС будет опубликован позднее в среду. Трейдеры надеются получить информацию касательно сроков повышения процентной ставки.

"Инвесторы ожидают (новостей — ред.) о планируемом повышении ставки. Не думаю, что ФРС принесет участникам рынка какие-то шокирующие новости", — прокомментировал агентству Рейтер управляющий директор Janlyn Capital LLC в Бернардсвилле, штат Нью-Джерси, Андрэ Бахос (Andre Bakhos).

Сдерживают рост американских индексов данные статистики по новостройкам в США. Ранее в среду Минторговли страны сообщило, что количество новых домов в США в июле снизилось на 4,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,155 миллиона. При этом эксперты, напротив, ожидали роста показателя на 0,41% по сравнению с первоначальным показателем июня в 1,215 миллиона. Показатель июня был пересмотрен в сторону уменьшения — до 1,213 миллиона.