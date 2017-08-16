Глава ФАС видит большие проблемы в сделке между Schlumberger и EDC

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что ситуация со сделкой по покупке Schlumberger 51% в российской нефтесервисной EDC имеет большие проблемы в нынешней политической ситуации. Американской компании в условиях санкций надо получить официальное разрешение Минфина США для того, чтобы обезопасить компанию от действия санкций.

EDC в июле объявила, что ее акционеры согласились продать корпорации Schlumberger 51% компании. Соглашение требует одобрения со стороны ФАС.

"Я думаю, что у этой сделки большие проблемы. Понятно, что происходит. С того раза (в 2015 году — ред.) ничего особо не поменялось, плюс Минприроды заняло жесткую позицию. В мире вообще происходит много всего разного и не очень хорошего для это сделки", — высказал свое мнение глава службы.

"Мы, естественно, будем отрабатывать сделку", — сказал он, уточнив, что он скептически относится к ней. "Основная проблема была в чем: мы опасались, что иностранные компании в то время, как иностранные правительства продолжают умножать санкции, введут санкции. И что у нас — прекратится бурение скважин или произойдет их заморозка? Представляете, они введут санкции, приостанавливается бурение, у нас бюджет летит по поводу всех этих сделок", — рассказал он.

"Поэтому, если они хотят это сделать, надо, чтобы они получили в Соединенных штатах соответствующее официальное разрешение властей, Министерства финансов, которое позволило бы им осуществлять эту деятельность и делать такую работу. Как вы думаете, в нынешней позиции американское Министерство финансов даст Schlumberger такое разрешение? Это большой вопрос, я не уверен", — заявил Артемьев.

Schlumberger уже пыталась купить EDC. В конце января 2015 года нефтесервисная компания Schlumberger сообщила, что договорилась о приобретении 45,65% акций EDC примерно за 1,7 миллиарда долларов. Сделка предполагала, что компания впоследствии выкупит все 100% EDC. В итоге 30 сентября Schlumberger и EDC отказались от проведения сделки после истечения срока ее заключения.