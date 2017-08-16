Apple потратит $1 млрд на производство собственного медиа-контента

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американская корпорация Apple потратит 1 миллиард долларов на производство собственного видеоконтента в следующем году, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Apple Inc. выделила бюджет в размере около 1 миллиарда долларов на производство оригинального контента. Маркетинговое влияние компании и глобальный охват аудитории делает Apple сильным игроком на уже переполненном рынке медиа-производства, отмечает издание.

Выделенная сумма, для сравнения, составляет около половины бюджета HBO, принадлежащей Time Warner Inc., потраченного на контент в 2016 году, и примерно равна сумме, которую Amazon.com Inc. потратила в 2013 году, после того, как объявила о начале производства собственного медиа-контента.

Также, ссылаясь на источники, знакомые с планом Apple, издание сообщает, что компания может купить права на производство до 10 телевизионных сериалов. При этом в отношении качества она будет ориентироваться на сериал "Игра престолов" производства телеканала HBO.

Конкурентом Apple на новом направлении станет также компания Netflix с её успешными проектами "Карточный домик" и "Оранжевый — хит сезона". На старте этих проектов затраты Netflix составляли около 2 миллиардов долларов в год, включая приобретение прав и производство телешоу. В этом году ожидается, что Netflix потратит на производство сериалов более 6 миллиардов долларов, пишет издание.

Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Рыночная капитализация компании превышает 800 миллиардов долларов.