Швейцария еще в мае разблокировала счета экс-главы Банка Москвы

ЖЕНЕВА, 16 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария разблокировала счета бывшего руководителя ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина еще в мае 2017 года, так как сочла невозможным оказание помощи РФ в данном деле, сообщили РИА Новости в пресс-службе генеральной прокуратуры страны.

В конце 2010 года следственный департамент МВД РФ возбудил дело в отношении Бородина и его бывшего первого зама Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал "Банк Москвы". Бородину и Акулинину было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы. Оба фигуранта дела были объявлены в международный розыск. Великобритания предоставила Бородину политическое убежище. В мае 2016 года Интерпол исключил Бородина из списка разыскиваемых личностей.

В заявлении Генпрокуратуры Швейцарии отмечается, что судопроизводство по делу Бородина было открыто в июле 2011 года. А в июне 2014 года получила просьбу со стороны РФ заблокировать счета Бородина. По данным швейцарской прокуратуры, на различных счетах в местных банках у предпринимателя хранилось более 300 миллионов франков, которые были заблокированы. Однако позднее со счетов был снят арест.

"Во время процедуры проверки, которая проводилась с участием других органов власти и национальных партнеров в соответствии с гарантиями проведения процедуры со стороны Конвенции по правам человека и основных прав, генеральная прокуратура (Швейцарии) в мае 2017 года приняла решение о невозможности оказания помощи РФ по данному запросу и освободила арестованные активы", — говорится в документе.

В генпрокуратуре подчеркнули, что это решение касается только данного дела "и не затрагивает основное сотрудничество между генеральными прокуратурами России и Швейцарии".

По данным швейцарской телерадиокомпании SRF, основанием для разблокировки средств послужило то, что, по мнению швейцарских властей, Россия не гарантировала справедливого судебного разбирательства и не соблюдала "закрепленных европейской конвенцией о правах человека принципов судопроизводства".