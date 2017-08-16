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Экономика

Медведев попросил "Гознак" помочь внедрить систему прослеживаемости товаров

15:5316.08.2017
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук во время встречи. 16 августа 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук во время встречи. 16 августа 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 16 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил руководство АО "Гознак" проработать большее внедрение системы прослеживаемости товаров в РФ в связи с договоренностями со странами-участниками ЕАЭС.

Стенд Евразийской экономической комиссии. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕЭК создала рабочую группу по вопросам развития системы маркировки товаров
"Недавно у нас в Казахстане было заседание Межправительственного совета государств Евразийского союза. Мы как раз одним из вопросов рассматривали прослеживаемость товаров, что очень важно. Для того, чтобы понимать, какие товары идут через территорию России, какие производятся, какие направляются транзитом, где они оседают — это вопросы конкуренции и защиты нашего национального рынка. Поэтому, если этому уделить внимание, это будет иметь большое значение для нашей экономики, стало быть, и для людей", — сказал Медведев на встрече с генеральным директором "Гознака" Аркадием Трачуком.

"Безусловно, мы очень активно сейчас участвуем в реализации этих проектов. Думаю, вы знаете о тех результатах, которые были достигнуты на предмет маркировки меховых изделий", — отметил Трачук.

Медведев подчеркнул, что "это была тестовая тема", на нее согласились все участники ЕАЭС, поскольку меховых изделий не так много, и они дорогостоящие.

"В принципе, у нас есть такая договоренность с коллегами по Евразийскому союзу, нам нужно будет распространить практически на все значимые товары. Надеюсь, "Гознак" в этом будет помогать", — отметил премьер-министр.

"Техническая готовность для этого имеется", — заверил Трачук председателя правительства.

Цифровые технологии

Кроме того, Медведев и Трачук обсудили внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь.

Иллюстрация к статье Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин
"Буквально вчера я проводил на эту тему совещание с участием ведущих компаний, которые будут вовлечены, мы определяли механизмы внедрения основы цифровой экономики в нашу жизнь в рамках программы, которая была также правительством утверждена. Вы этим тоже занимаетесь, когда я посещал ваше предприятие, целый ряд технологических решений мне был представлен", — отметил Медведев, интересуясь успехами АО "Гознак".

"Очень точно замечено, что сегодня, с точки зрения цифровой экономики, задачи, которые нам приходится решать, являются самыми приоритетными", — сказал Трачук. По его словам, "Гознак" в настоящее время активно занимается работой над Центром обработки данных. "Это принципиальная возможность, как раз оказание комплексно услуг с точки зрения современного идентификационного документа. Современный идентификационный документ — это система, которая связана с соответствующей базой данных, которая позволяет как раз использовать удаленную идентификацию", — пояснил глава "Гознака".

Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
© Фото предоставлено АО "Гознак"
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами
По его словам, речь идет о таких идентификационных документах, как выдающиеся МВД заграничные паспорта с микросхемами.

"Начиная с 2015 года, проводится достаточно большая работа по разработке такого рода документов, которые могли бы использоваться, как внутренний паспорт, как удостоверение личности гражданина. Аналогичные наработки есть по водительскому удостоверению, также содержащему микросхему. Прежде всего, документ будет содержать электронную подпись… При наличии там биометрических параметров документ может быть использовать для удаленной идентификации, и фактически позволяет человеку подтверждать свою личность при оказании, например, финансовых услуг", — сказал Трачук, пояснив назначение такого рода документов.

Для государства это возможность все-таки видеть всю картинку того, что происходит не только по линии дорожно-транспортной обстановки, но и в целом", — подчеркнул Медведев, отмечая важность такой разработки.

Глава "Гознака" также добавил, что это эффективное использование государственных информационных ресурсов и федерального бюджета.

Трачук напомнил, что в этом году "Гознак" отмечает 200-летие акционерного общества. "Один раз за это время меняли название, четыре раза — организационно-правовую форму… Очень рассчитываем на то, что изменение организационно-правовой формы позволит нам быть более гибкими, эффективными", — отметил глава акционерного общества.

"Это важно для развития самой компании", — отметил Медведев.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Павел Анатольевич Павел анатольевич
Терминал сбора данных с RFID ценник начинается от 60-70к, + лицензия и регистрация, бизнес влетит на деньги.
Но это что касаемо шуб, а как же с остальным товаром, я так и не понял, к сожалению:(
Больше интересует проход анти санкционного товара на наш рынок через другие государства, к примеру через Белоруссию, вот тут бы занялись вопросом.
16:15
16.08.2017
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