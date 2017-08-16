Siemens не комментирует планы РЖД о дополнительном заказе "Сапсанов"

БЕРЛИН, 16 авг – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens не комментирует заявления РЖД относительно планов по дополнительному заказу на поезда "Сапсан", сообщила РИА Новости представитель компании.

В среду первый вице-президент РЖД Александр Мишарин сообщил, что РЖД сохраняют планы по дополнительному заказу на поезда "Сапсан" у Siemens. Он отметил, что компании продолжают сотрудничество в области систем автоматики и подвижного состава.

"Мы не даем официальных комментариев по поводу заявлений РЖД", — сообщила представитель компании.

Отвечая на вопрос агентства, она сослалась на недавнее заявление исполнительного директора концерна Джо Кайзера. Третьего августа Кайзер в связи с ситуацией с турбинами отметил, что "было бы чрезмерно относиться с подозрением ко всей стране – стране, в которой у нас много надежных, заслуживающих доверия и ведущих клиентов, таких как "Газпром", "Новатэк" и РЖД".

Ранее Siemens сообщил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens также заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.