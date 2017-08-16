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Экономика

Самарские власти одобрили мировое соглашение по долгу Березовского

15:0416.08.2017
(обновлено: 15:05 16.08.2017)
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© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие. Архивное фотоДеловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Самарские власти одобрили проект мирового соглашения по долгу скончавшегося в 2013 году бизнесмена Бориса Березовского, сообщает пресс-служба правительства региона.

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© AFP 2017 / Leon Neal
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"Работы по взысканию долга Березовского перед регионом продолжаются. Достигнута договоренность о признании долга в размере 13,5 млн фунтов стерлингов. Сегодня на заседании правительства было одобрено региональное постановление о заключении мирового соглашения", — говорится в сообщении.

Постановлением предусмотрено утверждение мирового соглашения между правительством Самарской области и попечителями несостоятельного наследства Платона Еленина, ранее известного как Борис Березовский.

Конкурсные управляющие должны признать правительство Самарской области в качестве необеспеченного кредитора наследственного имущества в размере 13,5 миллионов фунтов стерлингов. После заключения соглашения власти региона и представители Березовского должны дать указания своим представителям в суде о приостановке судопроизводства по делу. Планируемые сроки заключения соглашения в правительстве региона не озвучили.

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Правительство Самарской области с 2012 года пытается взыскать долги с наследников Бориса Березовского и его бизнес-партнёра Юлия Дубова. Общая сумма удовлетворенных судами требований правительства Самарской области к ответчикам составила около 1,063 миллиарда рублей. Сейчас остаток по долгу составляет 985 миллионов рублей.

По данным следствия, Березовский в 1994 году организовал заключение договора между ОАО "АвтоВАЗ" и АОЗТ "ЛогоВАЗ" по поставке последней компании 20 тысяч легковых автомобилей ВАЗ различных моделей. Однако, вопреки условиям договора, счета за поставленные автомобили не были оплачены.

Красногорский городской суд в 2009 году заочно приговорил Березовского к 13 годам колонии общего режима, а его компаньон Дубов был осужден на девять лет колонии. Березовский с 2001 года проживал в Великобритании, где получил статус политического беженца и сменил имя на Платона Еленина. Российские власти неоднократно направляли запрос об экстрадиции бизнесмена, но положительного ответа не получили. В 2013 году Березовский скончался. Дубов проживает в Лондоне.

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