Самарские власти одобрили мировое соглашение по долгу Березовского

САМАРА, 16 авг — РИА Новости. Самарские власти одобрили проект мирового соглашения по долгу скончавшегося в 2013 году бизнесмена Бориса Березовского, сообщает пресс-служба правительства региона.
Постановлением предусмотрено утверждение мирового соглашения между правительством Самарской области и попечителями несостоятельного наследства Платона Еленина, ранее известного как Борис Березовский.
Конкурсные управляющие должны признать правительство Самарской области в качестве необеспеченного кредитора наследственного имущества в размере 13,5 миллионов фунтов стерлингов. После заключения соглашения власти региона и представители Березовского должны дать указания своим представителям в суде о приостановке судопроизводства по делу. Планируемые сроки заключения соглашения в правительстве региона не озвучили.
По данным следствия, Березовский в 1994 году организовал заключение договора между ОАО "АвтоВАЗ" и АОЗТ "ЛогоВАЗ" по поставке последней компании 20 тысяч легковых автомобилей ВАЗ различных моделей. Однако, вопреки условиям договора, счета за поставленные автомобили не были оплачены.
Красногорский городской суд в 2009 году заочно приговорил Березовского к 13 годам колонии общего режима, а его компаньон Дубов был осужден на девять лет колонии. Березовский с 2001 года проживал в Великобритании, где получил статус политического беженца и сменил имя на Платона Еленина. Российские власти неоднократно направляли запрос об экстрадиции бизнесмена, но положительного ответа не получили. В 2013 году Березовский скончался. Дубов проживает в Лондоне.