СМИ узнали о планах Украины сократить взносы в международные организации

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Министерство финансов Украины выступает за оптимизацию, сокращение либо отсрочку в 2018 году выплаты взносов в международные организации, членом которых является страна, сообщает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на документ ведомства.

Отмечается, что проект расходов по каждому пункту должен подтверждаться детальными расчетами и отвечать требованиям режима экономии бюджетных средств, упорядочения финансовых обязательств государства и согласования их с возможностями госбюджета.

"При подготовке информации (в разрезе отдельных организаций) о минимально необходимых потребностях в средствах на исполнение финансовых обязательств по уплате взносов в международные организации, членом которых является Украина, необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращения и/или отсрочки", — цитируют "Украинские новости" текст письма главным распорядителям бюджетных средств о подготовке запросов к проекту государственного бюджета на 2018 год.

Минфин также рекомендует учитывать задачи по обеспечению эффективного участия в деятельности международных организаций, в том числе в части повышения уровня использования их потенциальных возможностей.

В то же время отмечается, что министерство намерено предусмотреть в проекте госбюджета на 2018 год в полном объеме расходы на уплату взносов в международные организации по бюджетным программам "Выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического сотрудничества" и "Выполнение обязательств Украины в рамочной программе Европейского союза по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".

Также сообщается, что с целью выполнения соглашения с Европейским сообществом по атомной энергии о научном и технологическом сотрудничестве и ассоциированного участия Украины в программе научных исследований и обучения Евратом Министерству образования на 2018 год будут предусмотрены дополнительные расходы на уплату взноса.

Кроме того, Минфин рекомендует при расчетах потребности в средствах на обеспечение деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины учитывать только неотложные расходы, а также предлагает минимизировать затраты на аренду помещений и коммунальные услуги, в частности путем отказа от аренды жилья повышенной комфортности.