СМИ узнали о планах Украины сократить взносы в международные организации

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Министерство финансов Украины выступает за оптимизацию, сокращение либо отсрочку в 2018 году выплаты взносов в международные организации, членом которых является страна, сообщает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на документ ведомства.
"При подготовке информации (в разрезе отдельных организаций) о минимально необходимых потребностях в средствах на исполнение финансовых обязательств по уплате взносов в международные организации, членом которых является Украина, необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращения и/или отсрочки", — цитируют "Украинские новости" текст письма главным распорядителям бюджетных средств о подготовке запросов к проекту государственного бюджета на 2018 год.
В то же время отмечается, что министерство намерено предусмотреть в проекте госбюджета на 2018 год в полном объеме расходы на уплату взносов в международные организации по бюджетным программам "Выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического сотрудничества" и "Выполнение обязательств Украины в рамочной программе Европейского союза по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".
Кроме того, Минфин рекомендует при расчетах потребности в средствах на обеспечение деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины учитывать только неотложные расходы, а также предлагает минимизировать затраты на аренду помещений и коммунальные услуги, в частности путем отказа от аренды жилья повышенной комфортности.