КНР может ускорить процесс перехода на электромобили в АТР, считает эксперт

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Китай может ускорить переход Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на использование электромобилей, в частности, благодаря усилиям властей в снижении загрязнения воздуха в стране, рассказал РИА Новости старший аналитик по автоиндустрии в исследовательской компании Euromonitor International Юстинас Люйма (Justinas Liuima).

В начале апреля министерство по защите окружающей среды Китая объявило о начале усиленной инспекционной программы по мониторингу за загрязнением воздуха в 28 крупных городах страны, которая будет продолжаться в течение года.

Сообщалось, что в работе будут задействованы около 5,6 тысячи правительственных работников, что сделает ее самой масштабной кампанией в сфере защиты окружающей среды. В стране на фоне проблем с экологией появилась даже новая профессия – "дегустатор смога".

Власти Китая намерены в 2017 году сократить в городах и уездах на 10% уровень загрязнения воздуха по сравнению с показателем 2012 года. В марте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что правительство примет ряд мер для борьбы с загрязнением воздуха в этом году и "вернет Китаю голубое небо". По его словам, в частности, в этом году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%.

"Китай по-прежнему сталкивается с проблемами сильного загрязнения в своих городах. Страна также может похвастать разнообразной линейкой электромобилей. Поэтому ожидается, что Китай продолжит поощрять производство и использование электромобилей, чтобы сократить загрязнение и стимулировать отечественную промышленность", — рассказал Люйма.

По словам аналитика, в настоящее время азиатский рынок электромобилей возглавляет Китай. Страна, по оценкам эксперта, сама по себе является крупнейшим рынком электромобилей. "Скорее всего, благодаря Китаю Азия достигнет своих целей по электризации транспортной системы быстрее, чем Европа", — заключил аналитик Euromonitor.