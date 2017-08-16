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Экономика

Эксперт прокомментировала идею дедолларизации российской экономики

13:5416.08.2017
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© РИА Новости / Михаил КутузовПерейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США. Архивное фотоДенежные купюры: доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Переход российских компаний на кредитование в рублях в условиях санкций и плавающего курса является разумным ввиду высоких валютных рисков, однако говорить о дедолларизации всей экономики РФ пока рано, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Орешкин рассказал о тренде на дедолларизацию российской экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на совещании в среду заявил, что в России идет очень большой тренд на дедолларизацию экономики, и тенденцию усиления роли рубля надо поддерживать.

"Россия сейчас находится в условиях плавающего курса, санкции ужесточаются, и это может давать волатильность курсу. Я бы сказала так, что идея сокращать валютные заимствования — в части кредитной зависимости от валюты это совершенно правильная идея, потому что, конечно, просчитать, захеджировать валютные риски сейчас очень сложно. Но все-таки говорить о дедолларизации в масштабе всей экономики пока еще рано, это очень длительный процесс", — сказала Орлова РИА Новости.

"Для того чтобы обсуждать, происходит дедолларизация или нет, — нужно смотреть на долю валютных депозитов. В рознице большого снижения не видно, там доля валютных депозитов около 23%, она за последний год достаточно устойчива. Что касается корпоративного сегмента, там доля депозитов, в принципе, снижалась в последнее время, но и там она 40%. Просто на пике, когда происходила девальвация — в 2015 году — она была порядка 50%", — отметила экономист.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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При этом Орлова напомнила, что многие компании РФ используют валютные средства для погашения внешнего долга. "Кроме того, за последний месяц мы видели, что курс рубля достаточно неустойчив. Понятно, что если мы исходим из очень долгосрочных трендов, то движение с 56 до 60 рублей к доллару — не очень сильное, но для многих игроков — это материальная выручка, и она говорит в пользу валютных сбережений, как раз", — добавила эксперт.

Ранее Орешкин уже говорил, что Банк России проводит политику дедолларизации банковской системы, и нужно стремиться к тому, чтобы и российские компании, в том числе экспортеры, в первую очередь рассматривали именно российский рынок как источник финансовых ресурсов и меньше занимали за границей.

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