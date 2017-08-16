Эксперт прокомментировала идею дедолларизации российской экономики

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Переход российских компаний на кредитование в рублях в условиях санкций и плавающего курса является разумным ввиду высоких валютных рисков, однако говорить о дедолларизации всей экономики РФ пока рано, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
"Россия сейчас находится в условиях плавающего курса, санкции ужесточаются, и это может давать волатильность курсу. Я бы сказала так, что идея сокращать валютные заимствования — в части кредитной зависимости от валюты это совершенно правильная идея, потому что, конечно, просчитать, захеджировать валютные риски сейчас очень сложно. Но все-таки говорить о дедолларизации в масштабе всей экономики пока еще рано, это очень длительный процесс", — сказала Орлова РИА Новости.
"Для того чтобы обсуждать, происходит дедолларизация или нет, — нужно смотреть на долю валютных депозитов. В рознице большого снижения не видно, там доля валютных депозитов около 23%, она за последний год достаточно устойчива. Что касается корпоративного сегмента, там доля депозитов, в принципе, снижалась в последнее время, но и там она 40%. Просто на пике, когда происходила девальвация — в 2015 году — она была порядка 50%", — отметила экономист.
Ранее Орешкин уже говорил, что Банк России проводит политику дедолларизации банковской системы, и нужно стремиться к тому, чтобы и российские компании, в том числе экспортеры, в первую очередь рассматривали именно российский рынок как источник финансовых ресурсов и меньше занимали за границей.