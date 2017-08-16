Россия сняла временные ограничения на ввоз птицы из трех районов Дании

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россельхознадзор с 15 августа снял временные ограничения на ввоз в РФ мяса птицы и инкубационного яйца из муниципалитетов Хельсингёр, Френденсборг и Грибсков в Дании из-за улучшения эпизодической обстановки по гриппу птиц, следует из указания российского ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в частичное изменение указания от 18 апреля 2017 года… сообщает, что в связи с улучшением эпизодической обстановки по гриппу птиц в Дании с 15 августа 2017 года отменяются временные ограничения на экспорт птицы, инкубационного яйца из муниципалитетов Хельсингёр, Френденсборг и Грибсков", — говорится в указании.

Россельхознадзор с 19 апреля ввел временные ограничения на ввоз в РФ мяса птицы и инкубационного яйца из муниципалитетов Хельсингёр, Френденсборг и Грибсков в Дании в связи с регистрацией на этих территориях очагов птичьего гриппа.

Тогда же под ограничения попали корма и кормовые добавки для птиц, ранее использовавшееся для содержания, убоя и разделки птиц оборудование. Одновременно с этим Россельхознадзор ввел ограничения на транзит живой птицы по территории РФ из указанных муниципалитетов.

Россельхознадзор, начиная с декабря, начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.