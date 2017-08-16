Боливия пригласила Путина на саммит ФСЭГ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Боливия приглашает президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите Форума стран-экспортеров газа, который пройдет в этой стране в ноябре, заявил глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.
По словам министра, "это мероприятие позволяет странам-экспортерам газа согласовать свои позиции для того, чтобы выработать общий подход и двигаться к единому сбалансированному стабильному миру".
ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее членами являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.
Страны-члены ФСЭГ обладают 67% мировых запасов газа. Последний, третий по счету, саммит ФСЭГ прошел в Тегеране 23 ноября 2015 года.