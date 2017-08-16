Передача теплосетей Новокузнецка СГК не изменит тарифы, заявили в компании

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Передача в аренду Сибирской генерирующей компании муниципальных теплосетей Кузнецкой ТЭЦ в Новокузнецке не изменила алгоритма оплаты потребителями услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, сообщает компания.

Договор аренды вступил в силу 8 августа. В обслуживание СГК поступило около 320 километров квартальных теплотрасс в Центральном, Кузнецком и Орджоникидзевском районах города.

"Алгоритм оплаты тепло- и водопотребления остался прежним, так как поставщиком тепловой энергии для этой части города остается Кузнецкая ТЭЦ. Не изменится и размер платежей за тепло", — отмечается в сообщении.

Тариф на тепловую энергию для населения утверждает региональная энергетическая комиссия, а размер платы за тепло и горячую воду для потребителей, физических лиц, устанавливает городской совет народных депутатов. В настоящее время жители города оплачивают 52% от утвержденного тарифа, оставшуюся часть поставщику тепловой энергии компенсирует городской бюджет.

В Новокузнецке в СГК входит четыре структурных подразделения: источники генерации – Кузнецкая ТЭЦ и газотурбинная электростанция "Новокузнецкая", Межрегиональная теплосетевая компания, которая занимается обслуживанием теплотрасс и поставкой тепловой энергии потребителям, а также Новокузнецкий филиал Сибирской теплосбытовой компании, в чьи обязанности входит расчет с потребителями.