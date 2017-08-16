Путин поручил построить в Балтийске грузопассажирский терминал

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил начать в этом году строительство грузопассажирского терминала "Пионерский" в Калининградской области и завершить его в установленные сроки.

Путин, который в среду провёл совещание по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, напомнил, что терминал "Пионерский" на Балтике будет принимать круизные и грузопассажирские суда, создаст дополнительные возможности для развития туристического кластера Калининградской области.

"Необходимо обеспечить начало реализации этого проекта уже в текущем году. И завершить в установленные сроки. В том числе это важно для повышения транспортной доступности Калининградской области", — заявил Путин.

Он уточнил, что терминал будет принимать 225 тысяч круизных и 80 тысяч паромных пассажиров в год.

Путин также попросил доложить ему, как продвигается работа по развитию паромной переправы в Калининградской области.