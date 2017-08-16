"Швабе" разработал томограф для получения 3D-изображения сетчатки глаза

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию Ростех) совместно с Институтом прикладной физики РАН испытал макет оптического когерентного томографа, позволяющего получить 3D-изображение сетчатки глаза; запуск прибора в серию запланирован на 2019 год, сообщает пресс-служба холдинга.

Новая разработка предприятия холдинга — Красногорского завода имени С.А. Зверева (КМЗ) предназначена для диагностики состояния переднего и заднего отдела глаза и работает на длине волны в спектральном диапазоне 1020-1060 нанометров.

"Данный томограф обеспечивает глубину сканирования до 3 миллиметров и позволяет бесконтактным способом получать изображение исследуемого объекта со скоростью 20 тысяч сканов в секунду. Запуск уникального прибора в серийное производство запланирован на нашем предприятии в 2019 году", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМЗ Вадима Калюгина.

Научный партнер КМЗ — ИПФ РАН является родоначальником оптической когерентной томографии (ОКТ) в России. Исследования ученых института в области волоконно-оптической широкополосной интерферометрии и фемтосекундной оптики позволили создать в середине 90-х годов широкую линейку установок ОКТ для применения в медицине.