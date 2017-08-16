В Великобритании безработица за апрель-июнь снизилась до 4,4%

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Безработица в Великобритании за апрель-июнь составила 4,4%, снизившись по сравнению с уровнем марта-мая в 4,5%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель сохранится на уровне в 4,5%. Индикатор стал самым низким с апреля-июня 1975 года.

Число безработных в стране в апреле-июне составило 1,484 миллиона человек, сократившись на 157 тысяч по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.

Количество занятых британцев в возрасте 16-64 лет за апрель-июнь выросло в годовом выражении на 379 тысяч и составило 30,906 миллиона человек, или 75,1%.

Средняя заработная плата за неделю как с учетом премии, так и без нее в отчетном периоде выросла на 2,1%.