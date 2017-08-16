В Адыгее начался ремонт участка трассы "Кавказ" на подъезде к Майкопу

МАЙКОП, 16 авг — РИА Новости. Управление федеральных автодорог "Черноморье" Росавтодора начало реконструкцию десяти километров автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" на подъезде к Майкопу со стороны Армавира, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

Как отметили в пресс-службе, власти Адыгеи несколько лет добивались реконструкции этого участка. Проектом предусматривается расширение трассы и строительство трех двухуровневых развязок и двух съездов. Это позволит исключить перпендикулярные выезды на трассу, что требуется для обеспечения безопасности на дорогах этого класса. Стоимость проекта составит более 3,9 миллиарда рублей.

"Нужно обеспечить как безопасность участников движения, так и достойный архитектурный облик будущего объекта — новая дорога должна отвечать требованиям современных стандартов, это касается и дорожного покрытия, и освещения. Кроме того, от развязки возле аула Мафэхабль мы планируем построить объездную дорогу вокруг Майкопа, соединяющую Армавирскую трассу с трассой Майкоп-Туапсе.

Наша цель — создать в республике логичную и безопасную транспортную систему", — цитирует пресс-служба слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

Вторая очередь работ предусматривает реконструкцию непосредственно въезда в Майкоп, где также планируется авторазвязка. Срок строительства — 2017-2019 годы.

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