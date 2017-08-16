В Промсвязьбанке прокомментировали заявление аналитика "Альфа Капитала"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Промсвязьбанк считает заявление аналитика УК "Альфа Капитал", в котором говорилось о нестабильном положении четырех банков, примером недобросовестной конкуренции и искажения фактов, говорится в сообщении Промсвязьбанка.

В среду газета "Ведомости" написала, что "Альфа Капитал" предупредил своих клиентов о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме клиентам компания утверждает, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента. Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, "которые в случае санации (банка-эмитента), скорее всего, будут списаны полностью", процитировала газета письмо "Альфа Капитала".

"В связи с публикацией в газете "Ведомости" Промсвязьбанк информирует о том, что в материале газеты распространяемое письмо УК "Альфа Капитал" расценивается как пример недобросовестной конкуренции и искажения действительных фактов", — говорится в сообщении.

Как прокомментировали "Ведомостям" в ЦБ, регулятор не приветствует распространение подобных аналитических материалов и намерен провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции.