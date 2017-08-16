Путин назвал приоритеты при развитии угольных терминалов

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг — РИА Новости. При развитии угольных терминалов и выборе новых площадок для них необходимо уделять внимание экологии и учитывать интересы местных жителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"И в порту Мурманска, и в других портах России, где ведется перевалка угля открытым способом, особенно остро стоит проблема экологии, имея в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе", — сказал Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России в Калининградской области.

Глава государства напомнил, что по данному вопросу в ходе "прямой линии" к нему обращались жители Находки.

"Но, естественно, конечно, полностью отказаться от перевалки угля таким способом невозможно. Мы понимаем, экономика в это вкладывала десятилетиями. Собственно, изначально все было так. Но сегодня хотел бы сказать, что при развитии угольных терминалов, при выборе площадок для создания новых портовых мощностей нужно уделять приоритетное внимание вопросам экологии, максимально внимательно относиться к этим вопросам, учитывать интересы жителей близлежащих районов", — заявил Путин.

Он также призвал внедрять такие технологии при перевалке грузов, которые соответствуют экологическим нормам и стандартам.