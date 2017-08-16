На ВЭФ обсудят развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в сентябре в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) планируется обсудить развитие транспортной инфраструктуры Дальнего Востока.

На совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России, которое Путин проводит в Калининградской области, глава государства отметил, что ранее эту тему обсуждали применительно к другим регионам страны.

"Скоро, в сентябре, такую же тему обсудим в отношении Дальнего Востока, прямо в самом Владивостоке, приурочено это будет к работе Восточного экономического форума. Последовательно будем заниматься всеми вопросами, связанными с развитием инфраструктуры", — сообщил Путин на совещании.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.