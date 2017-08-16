Путин: РЖД должны обеспечить достойные тарифы на грузоперевозки к портам

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская область), 16 авг — РИА Новости. РЖД должны обеспечить достойные тарифы на перевозку грузов к российским портам, это позволит загрузить нам свои собственные мощности, а не осуществлять перевалку грузов в сопредельных странах, заявил на совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы обратить внимание губернаторов и представителей бизнеса, которые перевалку (груза — ред.) осуществляют в сопредельных странах: это не какие-то политические решения. Мы просто должны загружать свои собственные мощности, создавать здесь налоговую базу, мы должны рабочие места обеспечивать — именно в России, а не где-то в другом месте", — сказал глава государства, комментируя задачу перераспределения грузовых потоков в российские порты.

"Но, разумеется, условия здесь должны быть не хуже, чем в сопредельных государствах. Тарифы железная дорога должна обеспечить на перевозку к нашим портовым сооружениям, достойные тарифы, чтобы они были конкурентоспособными", — подчеркнул Путин.

"А когда выгоднее тащить за рубеж — они будут за рубеж тащить. Хочу обратить ваше внимание, много раз уже говорил, далеко не все еще сделано тут", — подытожил Путин.