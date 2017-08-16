ФАС направила президенту предложения по ограничению роста цен на рыбу

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ совместно с Минсельхозом направили президенту предложения по ограничению роста цен на рыбу в России, сообщается на сайте службы.

Среди таких инициатив — проверки торговых сетей на предмет соблюдения законодательства о торговле, а также устранение излишних административных барьеров при поставке рыбы на российский берег.

"Так, к примеру, стало известно, что рыбопромысловые компании Северо-Западного федерального округа сталкиваются с трудностями из-за невозможности получить разрешение на ведение рыбного промысла в электронном виде. В связи с этим судно вынуждено останавливать вылов рыбы, возвращаться в порт, получать разрешение на бумаге и возвращаться в района вылова. При этом расходы на эксплуатацию одного судна значительно увеличиваются", — отмечают в ведомстве.

ФАС в марте этого года направляла президенту доклад о мерах, нацеленных на ограничение роста цен на рыбу. Тогда ФАС указала на необходимость развития в стране аквакультуры (рыбоводства) и альтернативных способов торговли.