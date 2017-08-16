МЭР: ситуация с турбинами Siemens в Крыму не повлияла на планы инвесторов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ситуация с турбинами Siemens в Крыму никак не повлияла на интерес инвесторов к региону, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров в интервью газете "Коммерсант".

Ранее Siemens сообщил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens также заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

Евросоюз ранее в августе включил трех человек и три юрлица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине в связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым. В список попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО с 2016 года в процедуре банкротства), их гендиректор Сергей Топор-Гилка и ЗАО "Интеравтоматика".

"Никак не повлияла. Ситуация с Siemens весьма спорная: это их турбины или уже нет? Там была проведена серьезная переделка с применением российских технологий — вышло даже так, что мощность частично была увеличена. Мы считаем, что в Крыму турбины оказались на вполне законных основаниях", — заявил Назаров в ответ на вопрос, идут ли охотно инвесторы в Крым и оказал ли скандал с турбинами Siemens влияние на настроения инвесторов.

"У нас есть закон "О свободной экономической зоне": там зарегистрировано около 1300 участников. За 2016 год они инвестировали на 19 миллиардов рублей, создали 13 тысяч дополнительных рабочих мест. Для меня эти цифры — показатель снятия ограничения, существовавшего на полуострове", — отметил замминистра.

На вопрос, зачем было принято решение использовать турбины немецкого концерна, вместо того, чтобы найти другой вариант, например, использовать турбины российского производства меньшей мощности, но в большем количестве, Назаров заявил: "Теоретически можно было изначально спроектировать и такое решение, но из-за необходимости оперативно добиться энергоснабжения полуострова этот вариант был наиболее эффективным. Это уже потом вопросы возникли, поэтому и ситуация такая неоднозначная".