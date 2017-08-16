В Приморье оценили предварительный ущерб сельскому хозяйству от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Предварительный ущерб, нанесенный паводком сельскому хозяйству Приморья, составляет 133 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор края Владимир Миклушевский.

"По мере плотной работы в полях сумма ущерба снизилась, потому что сумма ущерба не подтвердилась или подтвердилась частично, либо вода в поле стоит, и ещё трудно определить ущерб. Поэтому сегодня со 180 миллионов снизился (ущерб – прим.) до 133", — сказал губернатор.

Он отметил, что в крае надо разрабатывать план противопаводковых мероприятий.

"В том числе расчистка русел рек, восстановление плотин и дамб после прошлых паводков – это было сделано, но таких мест много. Везде надо разрабатывать такие мероприятия. Где-то надо дамбу делать, где-то дамбой будет служить дорога, где-то водопропуск труб увеличить. Было дано поручение Минприроды, мы совместно отработаем эти поручения и будем их выполнять", — добавил губернатор.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.