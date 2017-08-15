МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть замедлили снижение вечером во вторник, поскольку трейдеры находятся в ожидании данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.57 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% — до 50,62 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,29% — до 47,45 доллара за баррель.

Ранее мировые цены на нефть демонстрировали большее снижение. Это было связано с тем, что инвесторы отыгрывали данные статистики из Китая. Национальное бюро статистики КНР сообщило, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле увеличили объем переработки на 0,4% в годовом выражении, до 45,5 миллиона тонн, или порядка 10,72 миллиона баррелей в сутки. Данные статистики усилили опасения относительно того, что переизбыток нефтепродуктов в Китае может ослабить его спрос на сырье.

"Мы по-прежнему наблюдаем реакцию на данные из Китая. Это был большой удар по вопросу спроса", — прокомментировал газете The Wall Street Journal партнер в Again Capital Джон Килдафф (John Kilduff).

Теперь трейдеры находятся в ожидании статистики о запасах нефти в США. API опубликует свои данные позднее во вторник, а Минэнерго США — в среду. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 3,176 миллиона баррелей, или на 0,67%, до 472,224 миллиона баррелей.