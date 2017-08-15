РЕСО обсуждает только страхование от несчастных случаев в такси

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. "РЕСО-Гарантия" в настоящее время обсуждает с "Яндекс.Такси" только страхование пассажиров от несчастных случаев, о конкретных решениях в сфере страхования ответственности перевозчика пока говорить рано, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании Игорь Иванов. Однако в любом случае пассажирам не стоит беспокоиться о росте цены поездок — он будет практически неощутим, заверил топ-менеджер страховщика.

"Яндекс.Такси" и Uber ведут переговоры об организации страхования жизни и здоровья пассажиров на время поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний во вторник. Факт переговоров агентству подтвердили в "Ингосстрахе", ВСК, а также "РЕСО-Гарантии". Кроме того, в начале августа Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) выступил за включение такси в систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами за вред жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).

"Мы ведем переговоры с "Яндекс.Такси"…. Речь идет о страховании пассажиров от несчастного случая, а это самый дешевый из всех видов страхования, поэтому цена страховой защиты будет практически неощутима для пассажира. Вариант страхования ответственности перевозчика тоже теоретически возможен, но сейчас преждевременно говорить о конкретных решениях. В любом случае клиентам "Яндекс.Такси" не надо беспокоиться об удорожании поездок", — сказал Иванов, добавив, что переговоры еще в самом начале.

По его мнению, граждане должны иметь как можно больше возможностей для страховой защиты. "Сейчас пассажиры такси не защищены так же, как пассажиры другого общественного транспорта, и это несправедливо", — отметил Иванов.

Согласно закону об ОСГОП (67-ФЗ), который действует с 2013 года, перевозчики, которые осуществляют пассажирские перевозки, обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Лимит выплаты по этому страхованию до 2 миллионов рублей. Кроме того, по закону об ОСГОП покрывается и вред, нанесенный багажу пассажиров, — в пределах 23 тысяч рублей при предоставлении чеков и до 11 тысяч рублей без чеков. Тарифы по ОСГОП устанавливает Банк России. По закону об ОСАГО, максимальные выплаты за вред жизни и здоровью составляют 500 тысяч рублей.

Вопрос включения такси в систему ОСГОП требует дополнительной проработки, в том числе на предмет возникновения рисков появления различного рода злоупотреблений как со стороны таксистов, так и со стороны потерпевших на фоне неясности регулирования данного вида перевозок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.