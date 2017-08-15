Поставки венесуэльской нефти в Азию могут вырасти из-за санкций США

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Поставки венесуэльской нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) могут увеличиться, если США введет новые санкции в отношении Венесуэлы, сообщает агентство Рейтер.

Азия станет крупнейшим бенефициаром любых возможных санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, поскольку экспорт из южноамериканской страны, являющейся членом ОПЕК, может быть перенаправлен в азиатский регион, заполнив вакуум, образовавшийся в результате сокращения поставок производителей нефти, пишет агентство. Азиатские нефтеперерабатывающие заводы готовы импортировать тяжелую нефть, отличающуюся большей плотностью, поскольку ОПЕК сокращает добычу в основном этого сорта нефти.

Китай и Индия, два крупнейших покупателя венесуэльской нефти после Соединенных Штатов, уже на сегодняшний день имеют возможность увеличить импорт из Венесуэлы. Другие азиатские страны, чье оборудование позволяет проводить обработку тяжелой венесуэльской нефти, также ищут возможности воспользоваться ситуацией, считают аналитики, опрошенные агентством. "Любая нефть, которую не импортируют Соединенные Штаты, найдет свой путь на мировой рынок", — сказал агентству владелец одного из азиатских нефтеперерабатывающих заводов, добавив, что венесуэльская нефть может стать хорошим подспорьем для компании.

На прошлой неделе США расширили санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.