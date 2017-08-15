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Экономика

Новые поправки в НК: контроль сделок, НДС при экспорте и срок проверок

18:5315.08.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы России. Архивное фотоЗдание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента поправки в Налоговый кодекс РФ, которые сужают круг контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами, снижают административные барьеры при обосновании нулевого НДС для экспорта, а также уточняют подходы к мероприятиям налогового контроля, в частности сокращают сроки проведения камеральной проверки.

Логотип партии Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы во вторник.

"Предлагаемый законопроект включает в себя первоочередные меры, по мнению экспертного и бизнес-сообщества, для создания стабильной налоговой системы на долгосрочный период, выявленные в ходе обсуждений в рабочей группе по "настройке" налоговой системы, созданной в Государственной думе с участием ведущих бизнес-объединений и экспертов", — говорится в пояснительной записке.

Контролируемые сделки

В частности, автор законопроекта со ссылкой на опыт применения законодательства о налоговом контроле цен и практику первых проверок по новому закону, прошедших в 2015-2016 годах, сформулировал ряд предложений по контролируемым сделкам. Контролируемые сделки — это сделки между взаимозависимыми лицами, а также приравненные к ним. Налоговые органы вправе проверить примененные в контролируемых сделках цены на соответствие рыночным, и если стороны установили не рыночные цены, доначислить налоги.

"Предлагается сократить перечень внутрироссийских сделок, подлежащих налоговому контролю цен, за счет повышения порога контролируемых внутрироссийских сделок до 3 миллиардов рублей", — сообщается в пояснительной записке. В настоящее время это 1 миллиард рублей, и если сумма доходов по сделкам (сумма цен сделок) между российскими взаимозависимыми лицами за календарный год превышает этот порог, сделки между этими лицами признаются контролируемыми.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как поясняет автор инициативы, она позволит налоговым органам "сфокусировать свое внимание на крупных сделках, имеющих важное значение для бюджетной системы, не отвлекаясь на контроль цен по мелким операциям". Кроме того, согласно его ожиданиям, данная мера позволит освободить и налогоплательщиков от обязанности составления документации и направления уведомлений в налоговые органы по небольшим сделкам, не представляющим существенного риска для бюджетной системы.

"Предлагается установить суммовой порог по выручке для отнесения сделок с иностранными взаимозависимыми лицами к категории контролируемых сделок. В настоящее время такое порог не установлен… В целях повышения эффективности налогового контроля со стороны налоговых органов и снижения издержек бизнеса предлагается установить суммовой порог для признания контролируемыми сделок с иностранными взаимозависимыми лицами на уровне 60 миллионов рублей", — отмечается в документе.

Подходы к налоговым проверкам

Законопроектом также предлагается сократить сроки проведения камеральной проверки с текущих трех месяцев до одного и установить правило, согласно которому предметом повторной выездной налоговой проверки на основании уточненной декларации с уменьшением исчисленной суммы налога может быть только обоснованность уменьшения налога.

"В целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения материалов выездной или камеральной налоговой проверки предлагается уточнить процедуру рассмотрения материалов, полученных налоговыми органами в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля", — описывается в пояснительной записке еще одна предложенная мера.

Денежные купюры России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В частности, законопроектом предусматривается составление отдельного акта по итогам дополнительных мероприятий налогового контроля. В нем проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных мероприятий, а также свои выводы, сделанные по итогам этих мероприятий налогового контроля.

"Налогоплательщик получает возможность ознакомиться с таким актом и подготовить возражения по содержащимся в нем доводам. Это, в свою очередь, позволит повысить объективность выносимого руководителем (заместителем руководителя) налогового органа решения по проверке", — отмечает автор инициативы.

Меньше барьеров для экспорта

Кроме того, в целях снижения административных барьеров при обосновании нулевой ставки НДС по операциям, связанным с экспортом товаров за рубеж, предлагается оптимизировать список документов, обосновывающих право на применение такой ставки.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Например, предлагается исключить норму, согласно которой нулевая ставка налога применяется только в том случае, если покупателем экспортируемых товаров является иностранное лицо. "С точки зрения налогового контроля, данное требование закона сегодня не имеет смысла. Однако создает дополнительное обременение для экспортеров и заставляет российские компании, осуществляющие активную деятельность за рубежом, создавать иностранные юридические лица исключительно ради формального выполнения нормы закона", — поясняет автор законопроекта.

Предлагается также исключить и товаросопроводительные документы из списка документов, обосновывающих право на применение ставки 0% при вывозе товаров за рубеж. "И налоговые, и таможенные органы сегодня имеют возможность убедиться в реальности пересечения таможенной границы России экспортируемым товаром, не прибегая к исследованию товаросопроводительных документов", — отмечается в пояснительной записке.

Здание управления Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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Еще одно предложение — исключить признак обладания правом собственности (аренды) на вагоны, используемые в международных перевозках, как условие применения ставки 0%. Обоснование — этот фактор не влияет на суть самой услуги по предоставлению вагонов под международные перевозки.

Кроме этого, законопроект предусматривает введение нормы, согласно которой документы, представленные в налоговый орган для обоснования применения нулевой ставки НДС, не подлежат повторному представлению. "Это позволит не представлять повторно копии долгосрочных контрактов (договоров), которые уже представлялись в налоговые органы в соответствии со статьей 165 НК РФ одновременно с налоговыми декларациями за предыдущие налоговые периоды", — говорится в документе.

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