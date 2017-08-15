Резидентами ТОР в Якутии стали 30 компаний с проектами на 35 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 15 авг— РИА Новости. Резидентами двух территорий опережающего развития в Якутии стали 30 компаний с проектами на сумму 35 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев во вторник провел в Якутске совещание по реализации инвестиционных проектов и развитию ТОР в республике Саха (Якутия).

"На сегодняшний день уже 30 резидентов, более 35 миллиардов рублей — заявленный объем инвестиций", — отметил Юрий Трутнев, слова которого приводятся в сообщении Минвостокразвития РФ.

По словам вице-премьера, созданные в республике ТОР имеют разную направленность: если в ТОР "Кангалассы" работают представители малого и среднего бизнеса, то в ТОР "Южная Якутия" задействован крупный бизнес.

По мнению Трутнева, для запуска новых предприятий нужно обратить внимание на своевременное финансирование проектов и не создавать административных барьеров для будущих инвесторов. Также вице-премьер рекомендовал гибко подходить к инвесторам.

"Сегодня механизмы бюджетного регулирования, управления государственными программами не создают необходимых параметров гибкости, позволяющих быстро регулировать финансирование и менять направление выделяемых средств, чтобы при несостоявшемся проекте можно было бы быстро принять иные финансовые решения. В этой связи Минвостокразвития России предстоит заняться разработкой соответствующих поправок в действующее законодательство", —приводятся в сообщении слова Трутнева.

Глава Якутии Егор Борисов в свою очередь сообщил, что работа по ТОР и инвестиционным проектам в Якутии идет по графику. К примеру, по проекту "Южная Якутия" все вопросы согласованы, совет директоров сформирован, назначен исполнительный директор, работа ведётся. ТОР "ИП "Кангалассы" имеет свои особенности, так как его резидентами являются субъекты малого и среднего бизнеса.

Напомним, всего на Дальнем Востоке созданы 17 ТОР, их резидентами на Дальнем Востоке являются 151 компания с общим объемом инвестиций более 487 млрд рублей и перспективой создания более 26 тысяч рабочих мест.