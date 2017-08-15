ФАС 28 сентября рассмотрит дело против LG по ценам на смартфоны в России

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ назначила на 28 сентября рассмотрение дела против российской структуры компании LG о координации цен на ряд смартфонов в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Первое рассмотрение дела было 8 августа. Тогда служба объявила о его переносе в связи с необходимостью получения и анализа ряда запрошенных документов, дата была не названа.

"Рассмотрение дела пройдет 28 сентября в 13.00", — сказал представитель ФАС.

ФАС возбудила дело против компании в конце июня по признакам незаконной координации экономической деятельности. По данным ФАС, "ЛГ Электроникс РУС" использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров для контроля за ценами на ряд смартфонов LG.

В декабре 2016 года ФАС направила компаниям LG, Alcatel, Sony и Asus запросы в связи с жалобами на ценовые сговоры на смартфоны этих производителей в России. При этом служба проводила также проверки цен на смартфоны Samsung. В середине февраля служба сообщила, что не выявила нарушений при анализе ценообразования на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus.