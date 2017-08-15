ФАС отсрочила до 15 декабря требование по роумингу для одного из операторов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отсрочила до 15 декабря требование исполнить предупреждение по отмене в РФ роуминга внутри сети для одного из операторов "большой четверки", сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, слова которого приводятся в сообщении службы.

"ФАС России приняла решение продлить срок исполнения предупреждения для одного из операторов связи до 15 декабря 2017 года, согласно мотивированному ходатайству, направленному в адрес ведомства в положенный срок", — отметил Голомолзин.

Он также добавил, что до 15 сентября эта компания должна предоставить в ФАС России предложения по изменению тарифных планов, а далее в течение трех месяцев обеспечить техническую реализацию перехода на разработанные тарифные планы.

В середине июля служба предупредила операторов "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2) о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Позднее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин уточнил, что служба ждет исполнения предупреждения до 10-13 августа.

ФАС 3 августа уже возбудила дела в отношении каждого оператора "большой четверки" из-за цен в национальном роуминге. Их рассмотрение запланировано на 26 сентября (в отношении "Вымпелкома" и "Мегафона"), 28 сентября (МТС) и 29 сентября ("Т2 Мобайл" — бренд Tele2).