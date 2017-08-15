БЕРЛИН, 15 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Объявивший о банкротстве перевозчик Air Berlin ведет переговоры о продаже подразделений с Lufthansa и еще одной авиакомпанией, решение ожидается в ближайшие недели, заявили во вторник в Минэкономики ФРГ.

"Air Berlin находится в течение долгого времени в стадии переговоров с другими авиакомпаниями. Переговоры Air Berlin с Lufthansa и еще одной авиакомпанией о продаже подразделений зашли очень далеко, решение может быть окончательно принято Lufthansa или еще одной авиакомпанией в ближайшие недели", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее вторая по величине авиакомпания Германии Air Berlin заявила о начале процедуры банкротства. Как заявил глава Минтранса ФРГ Александер Добриндт, компания получит переходный кредит на сумму в 150 миллионов евро для выполнения обязательств перед пассажирами. По словам министра, Air Berlin перевозит ежедневно около 80 тысяч человек.