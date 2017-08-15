Власти Дагестана помогут открыть бизнес по франшизам известных компаний

МАХАЧКАЛА, 15 авг — РИА Новости. Корпорация развития Дагестана окажет финансовое содействие предпринимателям, которые хотят открыть собственный бизнес по франшизам известных компаний в сфере услуг, питания, торговли одеждой, сообщил РИА Новости представитель корпорации.

По словам руководителя корпорации Эльбруса Гасанова, пока в Дагестане работает только одна крупная франшиза в сфере фаст-фуда — KFC.

"Бизнес по франшизам узнаваемых брендов, со своим устоявшимся и успешным механизмом работы, таких как "Макдоналдс" или Zara, позволит нам распространять их опыт во всех отраслях, к тому же обеспечит рабочие места и удовлетворит запросы населения", — цитирует Гасанова пресс-служба корпорации.

Он отметил, что корпорация готова профинансировать до 85% от стоимости бизнеса при условии, что у франчайзера будет первоначальный капитал и земельный участок в собственности, на территории которого будет реализован бизнес.

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