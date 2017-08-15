Приангарье будет сотрудничать с Татарстаном в промышленности и инновациях

ИРКУТСК, 15 авг — РИА Новости. Иркутская область и Татарстан будут развивать кооперацию в сфере промпроизводства, в том числе, в авиапроме, а также в области инновационного развития и туризма, сообщает пресс-служба правительства Приангарья по итогам рабочей поездки делегации области в Татарстан.

"Мы обсудили с коллегами из Татарстана темы развития кооперации, в том числе, в области промышленного производства. Это важный вопрос, учитывая, что два региона связывает тема авиапрома. Предприятие "КАПО-Композит" ведет работы по программам МС-21 — самолета, который производится в Иркутске", — приводятся в сообщении слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко, возглавившего делегацию.

В Татарстане иркутская делегация посетила универсальный футбольный стадион "Казань Арена", предприятие "КАПО — Композит", а также площадку особой экономической зоны "Алабуга" и Иннополис — город, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях.

По мнению главы Приангарья, показатель объема товарооборота между регионами имеет перспективу на увеличение.

"По итогам поездки мною будет сформирован перечень поручений правительству региона. Это должны быть конкретные проекты на примере лучших практик коллег из Татарстана для возможной реализации их в Иркутской области", — резюмировал Левченко.

В конце августа состоится ответный визит делегации Татарстана в Иркутскую область. Договоренность об обмене делегациями была достигнута в июне на ПМЭФ-2017, где состоялось подписание соглашения между правительством Иркутской области и правительством Республики Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, напомнили в пресс-службе.

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