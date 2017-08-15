Назначена дата рассмотрения по существу иска "Югры" к Центробанку

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 19 сентября основные слушания по заявлению банка "Югра", входившего в топ-30 в России по величине активов, с требованием признать незаконными решения Центробанка РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заявление поступило в арбитраж 24 июля. Представители собственников банка "Югра" просят признать незаконными приказы Центробанка о вводе временной администрации в "Югре" и объявлении моратория на выплату денежных средств.

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял тогда зампред ЦБ Василий Поздышев, причиной стали признаки недостоверности отчетности банка, подозрения в выводе активов и манипуляциях с вкладами.

С 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию.