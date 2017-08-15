Банк "Югра" попросил привлечь Генпрокуратуру к спору с Центральным банком

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Представитель собственников "Югры" заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство о привлечении Генпрокуратуры к делу, в котором банк просит признать незаконными приказы ЦБ РФ о вводе в него временной администрации и объявлении моратория на выплату денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Поскольку Генпрокуратура опротестовала действия ЦБ, просим привлечь ее к делу в качестве третьего лица", — сказал представитель "Югры".

Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить эти приказы, а также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам "Югры". ЦБ на следующий день разъяснил Генпрокуратуре свою позицию, а выплаты страховки по вкладам продолжились. О реакции надзорного ведомства на ответ ЦБ не сообщалось.

В арбитражный суд Москвы пришли около 50 вкладчиков "Югры", большая часть из них не поместились в зал заседаний. Слушания начались с задержкой из-за того, что судебным приставам пришлось наводить порядок около зала заседаний.