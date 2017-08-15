Власти Смоленщины могут реструктурировать налоги для компании "Твое"

СМОЛЕНСК, 15 авг — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский пообещал рассмотреть вопрос о реструктуризации налоговых выплат в региональный бюджет для компании "Твое" с целью сохранить рабочие места на трикотажной фабрике в Смоленске после пожара, который произошел на производстве 10 августа, сообщает администрация области.

Глава региона провел рабочую встречу с руководством ООО "Твое" — акционером Игорем Юшкевичем и генеральным директором Еленой Богомоловой. Стороны обсудили меры по стабилизации работы ООО "Фабрика "Шарм" (выпускающей продукцию под брендом "Твое") после пожара, случившегося на предприятии на минувшей неделе, а также условия полного сохранения рабочих мест.

"Для меня как для руководителя региона случившееся — чрезвычайное происшествие областного масштаба, поскольку оно затрагивает более тысячи человек — я имею в виду 450 работников вашего предприятия и членов их семей. В чем администрация области может оказать содействие, чтобы люди сохранили работу на вашем предприятии? Для меня это первоочередная задача", — приводятся в сообщении слова Островского.

Как отметили в обладминистрации, руководство компании, в свою очередь, заявило о стремлении сохранить трудовой коллектив и попросило содействия главы региона в реструктуризации налоговых платежей на период до года в связи с необходимостью перезапуска производства.

"Считаю возможным пойти навстречу предприятию с точки зрения годовой реструктуризации. Для нас очень важно сохранить рабочие места для сотрудников фабрики. Это предприятие очень значимо для области. В свою очередь, я предлагаю акционерам подумать над возможностью перевода в Смоленскую область иных счетов и смежных компаний для увеличения налогооблагаемой базы", — цитирует администрация слова губернатора.

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