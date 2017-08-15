"Норникель" взял у Ситибанка кредит на $175 млн

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ГМК "Норильский никель" привлекает в кредит у Ситибанка 175 миллионов долларов, следует из материалов горно-металлургической компании.

"В июле 2017 года группа подписала долгосрочный кредитный договор на сумму 10 479 миллионов рублей (175 миллионов долларов США) с АО КБ "Ситибанк", — говорится в отчете "Норникеля" по МСФО за первое полугодие 2017 года.

Кроме того, "Норникель" в июле заключил дополнительные соглашения, предусматривающие снижение процентных ставок по существующим кредитным договорам с "ИНГ Банком (Евразия)" на общую сумму 17,897 миллиарда рублей (300 миллионов долларов).

Также в июле был подписан ряд дополнительных соглашений между Сбербанком и ООО "ГРК "Быстринское" к действующему кредитному договору на сумму 48,592 миллиарда рублей (800 миллионов долларов), предусматривающих снижение стоимости финансирования Быстринского проекта и улучшение ряда нефинансовых условий.

Ранее во вторник "Норникель" опубликовал отчет по МСФО за первое полугодие 2017 года, согласно которому чистый долг компании за отчетный период вырос на 23% и на 30 июня составил 5,598 миллиарда долларов. Общий долг увеличился на 5%, до 8,228 миллиарда долларов.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В первом полугодии 2017 года компания сократила выпуск никеля на 15%, до 102,9 тысячи тонн, меди — нарастила на 10%, до 195 тысяч тонн.