В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна

КАЗАНЬ, 15 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Механизаторы Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что республика в 2017 году планирует сохранить сбор зерновых на уровне 2016 года — 4 миллиона тонн, собрать 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,5 миллиона тонн картофеля, 270 тысяч тонн маслосемян и 3 миллиона тонн кормов. Однако, по словам Минниханова, в этом году обилие дождей в июне — начале июля на фоне недостатка суммы эффективных температур может ограничить рост и развитие сельскохозяйственных культур. Это, по его словам, окажет влияние и на качество зерновых.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов отмечал ранее, что в 2017 году уборка зерновых в республике началась со значительным опозданием из-за сложных погодных условий. В связи с этим, отметил Ахметов, потребуется гораздо больше усилий, чтобы своевременно и без потерь убрать выращенное зерно.

"По состоянию на 15 августа в Татарстане намолочено 1077,6 тысячи тонн зерна с площади 291 тысяча гектаров при средней урожайности 37 центнеров с гектара. Намолочено 429,3 тысячи тонн озимой пшеницы, 138,8 тысячи тонн озимой ржи, 487,7 тысячи тонн ячменя, 16,6 тысячи тонн гороха", — говорится в сообщении ведомства.

По информации регионального Минсельхозпрода, наибольшие площади зерновых и зернобобовых культур убраны в Буинском, Заинском, Чистопольском и Алексеевском районах республики. Лидерами по намолоту и урожайности зерновых являются Заинский (намолочено 58,9 тысячи тонн зерна, средняя урожайность 51,2 центнера с гектара) и Сармановский (47,8 тысячи тонн, 51,4 центнера с гектара) районы.

Президент Татарстана перед началом уборочной кампании с учетом сложных погодных условий нынешнего года принял решение о выдаче 200 премий по 100 тысяч рублей механизаторам, которые продемонстрируют наилучшие показатели. Всего, по информации Минсельхозпрода республики, в текущем году предстоит убрать 1,8 миллиона гектаров различных культур, в том числе 1,6 миллиона гектаров зерновых, на жатве заняты 3,4 тысячи комбайнов.

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