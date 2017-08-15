"Нацимбио" заключила 11 контрактов с Минздравом на 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Нацимбио", которая входит в госкорпорацию "Ростех", заключила 11 государственных контрактов с Минздравом России на поставку препаратов плазмы крови на общую сумму около 2,4 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

"Общая сумма контрактов на поставку 236,5 миллиона МЕ (международных единиц) препаратов составила около 2,4 миллиарда рублей. До 1 сентября полный объем заказа будет доставлен в субъекты РФ", — говорится в пресс-релизе.

"Нацимбио" является единственным поставщиком в РФ препаратов плазмы крови до конца 2017 года. В апреле компания поставила более 549 миллионов МЕ лекарственных средств.

"Препараты покроют потребность получателей на первое полугодие 2018 года. В ближайшей перспективе будут заключены еще несколько госконтрактов также для обеспечения нужд медучреждений в следующем году", — говорится в пресс-релизе.

"Национальная иммунобиологическая компания" ("Нацимбио") была создана в 2013 году. Компания занимается производством и поставкой вакцин Национального календаря профилактических прививок и других лекарственных препаратов.