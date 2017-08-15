Верхневолжье вошло в топ-3 по исполнению "майских указов" в экономике

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тверская область вошла в тройку регионов-лидеров по исполнению "майских указов" президента РФ в сфере экономики, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рейтинг составлен информационно-аналитической системой "Медиалогия" по итогам июля.

"На первой позиции находится Свердловская область, на второй — Дагестан. Третье отдано Тверской области", — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, высокие позиции региона объясняются целенаправленной работой губернатора области Игоря Рудени по развитию экономического потенциала территории. "Все действия регионального правительства и губернатора направлены на развитие области, в первую очередь, на улучшение экономической ситуации", — приводятся в сообщении слова уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области Антона Стамплевского.

В качестве примера он приводит поддержанное губернатором предложение об изменении оценки эффективности экономической деятельности муниципалитетов. В частности, теперь в систему оценки в качестве одного из основных показателей включено количество созданных рабочих мест во внебюджетной сфере.

Эксперты также отмечают диалог губернатора с местным бизнес-сообществом, который налажен в последнее время, максимальную доступность и открытость руководителя области для общения с предпринимателями.

По словам президента Тверской ТПП Владислава Шорикова, с момента вступления Рудени в должность определен четкий курс на выполнение обязательств по экономическим программам, которые реализуются в регионе. В текущем году создан фонд развития промышленности, улучшилась ситуация с фондами по поддержке предпринимательства.

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