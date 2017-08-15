ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении Microsoft

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело против американской Microsoft в связи с исполнением предупреждения службы и не будет штрафовать компанию, заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Дело в отношении IT-гиганта по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке было возбуждено в первой половине ноября 2016 года по жалобе "Лаборатории Касперского". Российская компания указала, что Microsoft существенно — с 2 месяцев до 6 календарных дней — сократила время для адаптации обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков в отношении ОС Windows 10. Такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке ПО, говорил Голомолзин.

"В ходе рассмотрения дела компания Microsoft предприняла все меры для того, чтобы устранить нарушения антимонопольного законодательства. Сегодня по итогу всех обсуждений и компания-заявитель, и компания-ответчик подтвердили, что нарушение устранено. Поэтому ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении компании Microsoft в связи с исполнением предупреждений", — сказал замглавы ФАС во вторник.

"Таким образом, условия конкуренции на рынке восстановлены. Учитывая, что предупреждение исполнено, штрафные санкции к компании Microsoft применяться не будут. Российское законодательство лояльно к тем, кто добровольно устраняет нарушения антимонопольного законодательства", — добавил Голомолзин.