ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении Microsoft

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело против американской Microsoft в связи с исполнением предупреждения службы и не будет штрафовать компанию, заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"В ходе рассмотрения дела компания Microsoft предприняла все меры для того, чтобы устранить нарушения антимонопольного законодательства. Сегодня по итогу всех обсуждений и компания-заявитель, и компания-ответчик подтвердили, что нарушение устранено. Поэтому ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении компании Microsoft в связи с исполнением предупреждений", — сказал замглавы ФАС во вторник.
"Таким образом, условия конкуренции на рынке восстановлены. Учитывая, что предупреждение исполнено, штрафные санкции к компании Microsoft применяться не будут. Российское законодательство лояльно к тем, кто добровольно устраняет нарушения антимонопольного законодательства", — добавил Голомолзин.