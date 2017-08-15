Минтруд заявил о снижении числа официальных безработных за неделю на 1%

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в России за неделю снизилась на 1%, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

"Со 2 по 9 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1% и составила 788 417 человек. Годом ранее этот показатель составлял 932 404 человека", — заявили в Минтруде.

Так, за неделю, по данным ведомства, снижение численности безработных граждан произошло в 80 регионах. Наибольшее – в Хакасии, Туве, Крыму, Дагестане, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Ненецком и Чукотском автономных округах, Краснодарском, Забайкальском краях, Тульской и Орловской областях. Незначительный (менее 1%) рост численности безработных граждан отмечен в республиках Алтай, Саха (Якутия) и Московской области.

В Минтруде добавили, что по состоянию на 9 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 137 489 человек.

По данным ведомства, на 1 августа уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2016 года – 1,2%). По состоянию на 9 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,6 миллиона единиц.