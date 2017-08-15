Большинство россиян хранят сбережения в рублях, выяснили социологи

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Большинство россиян (63%) хранят свои сбережения в рублях, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако 33% респондентов ответили, что у них вообще нет сбережений. Согласно опросу, 5% опрошенных хранят сбережения в долларах, 3% — в евро. Отмечается, что 42% россиян иногда следят за курсом доллара, 39% ответили, что не следят вообще. Почти 20% респондентов заявили, что следят регулярно.

Также россияне, согласно данным опроса, полагают, что через три месяца стоимость одного доллара составит 64 рубля, через год — 65.

"Россияне стали активнее делать сбережения и внимательнее следить за курсом рубля, ожидая его умеренной коррекции "вниз". В целом это означает, что домохозяйства чувствуют себя достаточно уверенно, признаки острого неблагополучия отсутствуют", — заявил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27-29 июля 2017 года среди 1800 человек. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.