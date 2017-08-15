Курс иены к доллару снижается из-за ослабления напряжения между США и КНДР

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Курс иены к доллару снижается на фоне новостей из Северной Кореи об отказе от немедленного запуска ракет на остров Гуам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск курс доллара к иене увеличивался до 110,27 иены со 109,65 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1778 с 1,1780 доллара на торгах днем ранее. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,53 пункта.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил во вторник доклад от военных по планам запуска ракет в направлении острова Гуам, где расположена американская военная база, однако отложил окончательное решение о запуске и сообщил, что понаблюдает за дальнейшими действиями США, передает агентство Рейтер со ссылкой на государственное информагентство КНДР ЦТАК.

Это несколько успокоило рынки. Однако аналитики ожидают повышения курса иены благодаря росту спроса на безопасные активы. "Сомнительно, что японские инвесторы готовы рисковать", — прокомментировал стратег Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Такаширо Секидо (Takahiro Sekido). При этом, по его словам, трейдеры скупают большие порции иностранных бондов, хеджируя риски по ожидаемому повышению курса японской валюты.