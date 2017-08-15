ЦБ разместил первый выпуск купонных облигаций на 150 миллиардов рублей

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Банк России разместил первый выпуск купонных облигаций на все 150 миллиардов рублей по номиналу, сообщается на сайте регулятора.
ЦБ в июле анонсировал размещение 15 августа первого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) на 150 миллиардов рублей с погашением 15 ноября 2017 года.
Тогда отмечалось, что решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным.