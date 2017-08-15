ЦБ разместил первый выпуск купонных облигаций на 150 миллиардов рублей

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Банк России разместил первый выпуск купонных облигаций на все 150 миллиардов рублей по номиналу, сообщается на сайте регулятора.

Объем спроса по номинальной стоимости составил 173,504 миллиарда рублей, цена отсечения — 100% от номинала, средневзвешенная цена — 100,0288% от номинала.

ЦБ в июле анонсировал размещение 15 августа первого выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) на 150 миллиардов рублей с погашением 15 ноября 2017 года.

Тогда отмечалось, что решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным.