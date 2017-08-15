"Швабе" протестирует системы водоочистки в поселках Якутии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию Ростех) с октября 2017 года начнет тестировать в сельских населенных пунктах Якутии эффективность различных систем очистки воды, производимых предприятием холдинга, сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующий протокол о сотрудничестве холдинг подписал с правительством Якутии.

Как отметили в пресс-службе, в продуктовой линейке предприятия холдинга — НИИ "Полюс" представлены 5 систем очистки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин от взвесей, коллоидов, бактерий, вирусов, различных соединений, органических веществ, растворенных солей, а также ее последующего хранения и выдачи под давлением в водопроводную сеть. Системы водоподготовки НИИ "Полюс" в зависимости от модификации способны очищать от 80 до 4200 литров воды в час и могут работать в температурном диапазоне от —50 до +50С.

"Наши системы водоподготовки имеют полный пакет разрешительной документации и запущены в серийное производство. Поставка опытной партии изделий для населенных пунктов Республики Саха запланирована на октябрь 2017 года. При создании данного оборудования будут учтены все пожелания заказчика", — прокомментировал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Иван Ожгихин.