Назначена дата рассмотрения заявления ЦБ о банкротстве "Югры"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 27 октября рассмотрение обоснованности заявления Банка России, требующего признать банкротом банк "Югра", входившего в топ-30 в России по величине активов, следует из информации на сайте суда.
Основные названные регулятором причины: финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение "Югрой" введенных ограничений.
Банк "Югра" еще до отзыва лицензии подал в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Суд зарегистрировал заявление 25 июля.
Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в РФ с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.