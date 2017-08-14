"Газпром" рассказал, сколько газа поставил на Украину в первом полугодии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Газпром" в первом полугодии 2017 года поставил на Украину 1,389 миллиарда кубометров газа, следует из отчета компании за второй квартал.

Украинский "Нафтогаз" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом "Нафтогаз" заявлял, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный на юго-восток Украины (на неподконтрольные Киеву территории Донбасса). Таким образом, можно предположить, что газ, поставленный на Украину в первом полугодии 2017 года, шел на юго-восток Украины.

Задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013 – первом квартале 2017 года газ выросла по сравнению с концом 2016 года примерно на 300 миллионов долларов — до 3,34 миллиарда долларов, говорилось в отчете "Газпрома" за первый квартал. В отчете за второй квартал соответствующих данных нет.

"Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.

Эти поставки являются предметом негласного спора — "Газпром" считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить "Нафтогаз", "Нафтогаз" же, напротив, этих поставок не признает. "Газпром" заявляет, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.

В конце июня 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, но концерн пока не предъявляет этот счет "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже.