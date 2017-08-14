Отелем Андрея Якунина в Швейцарии будет управлять Hard Rock International

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. International Hospitality Service AG (IHS), связанная со структурами Андрея Якунина, заключила франчайзинговый договор с оператором Hard Rock International (HRI) об управлении четырехзвездочным бутик-отелем Spenglers и комплексом резиденций Holsboer в Швейцарии, следует из сообщения VIYM — консультанта сделки.

"Согласно условиям договора, начиная с декабря 2017 года, оба объекта будут работать под брендом Hard Rock. Отель Hard Rock в Давосе — это первый проект HRI в Швейцарии", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что исторический бутик-отель с собственной часовней и действующим органом открылся в прошлом году и состоит из 86 отреставрированных номеров и обслуживаемых апартаментов с одной-тремя спальными комнатами.

В ближайшее время общее количество номеров будет доведено до 111, в том числе 31 апартамент. Кроме этого, в отеле предусмотрены комната для хранения лыжного оборудования, три конференц-зала, рестораны, терраса с видом на Давос и другие удобства, говорится в сообщении.

Hard Rock International присутствует в 74 странах мира. На сегодняшний день под брендом Hard Rock в мире работает 175 кафе, 23 отеля и 10 казино. Особенность бренда – коллекция музыкальных реликвий.